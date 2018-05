Regering geeft Staatsveiligheid historisch hoog budget kv

19 mei 2018

04u38

Bron: Belga 1 De Staatsveiligheid mag dit jaar 57 miljoen euro besteden van de regering, een historisch record. Dat schrijft De Tijd vandaag, op basis van minister van Justitie Koen Geens (CD&V).

Na de bloedige aanslagen in de straten van Parijs op 13 november 2015, beloofde de regering-Michel een inhaalbeweging in de strijd tegen terreur. De Staatsveiligheid zelf begon in 2015 met 'VSSE 2021', een plan om de dienst de volgende jaren grondig te reorganiseren.

Bij de 57 miljoen euro die de regering uittrok voor 2018, kan nog een openstaand budget komen van 7 miljoen euro. Ter vergelijking: 4 jaar geleden, voor de aanslagen in Parijs, bedroeg het totale budget amper 46 miljoen euro. Vijftien jaar geleden moest de inlichtingendienst het nog stellen met 24 miljoen euro.

De Staatsveiligheid mag dit jaar 11,2 miljoen euro uitgeven aan nieuw computermateriaal. Daarmee krijgt de dienst een pak meer investeringskredieten dan de 1,3 à 4,5 miljoen euro van de vorige jaren.

De top van de Staatsveiligheid gaf eerder aan dat de dienst drie keer meer budget nodig heeft. Zo ver zijn we dus nog lang niet, hoewel de werklast stijgt, klinkt het.