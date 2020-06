Regering gaat kritieke 5G-infrastructuur beschermen TT

24 juni 2020

09u32

Bron: Belga 0 De Nationale Veiligheidsraad heeft dinsdag beslist om de toekomstige kritieke 5G-infrastructuur in ons land te beschermen. De regering plant een aantal beperkingen om "niet-wenselijk" gebruik van de infrastructuur te voorkomen. Dat heeft minister van Telecommunicatie Philippe De Backer (Open Vld) bekendgemaakt.

Over de uitrol van 5G, het nieuwe supersnelle mobiele internet, in ons land is al veel gezegd en geschreven. De Nationale Veiligheidsraad heeft nu beslist om de toekomstige kritieke 5G-infrastructuur te beschermen.

Volgens minister van Telecommunicatie Philippe De Backer kiest ons land ervoor om "strenge veiligheidsvoorwaarden op te leggen om niet-wenselijk gebruik te voorkomen". Door met name de toegang tot een aantal onderdelen van de 5G-infrastructuur (antennes, kern, ruggengraat) te beperken, wil men de infrastructuur beter beschermen.



België en andere Europese landen werden in het verleden door de VS afgeraden om voor de uitbouw van 5G in zee te gaan met de Chinese telecomreus Huawei. De Amerikanen verdenken Huawei van spionage door de Chinese overheid. Verschillende Europese landen kiezen er ook voor om Huawei niet toe te laten bij de aanleg van 5G.

