Regering gaat in beroep tegen verplichting om IS-moeders terug te halen Nathalie De Bisschop

30 december 2018

13u29

Bron: VTM NIEUWS 0

De Belgische regering gaat in beroep tegen de beslissing van de rechter om twee Belgische IS-vrouwen in een Syrisch vluchtelingenkamp terug te halen naar ons land. Dat heeft minister Maggie De Block (Open Vld) gezegd in de studio van VTM NIEUWS.



Straks meer