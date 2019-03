Regering en sociale partners zoeken uitweg uit impasse rond loonakkoord: “Bal in kamp van ABVV” ADN KG

27 maart 2019

11u21

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 1 De kernministers en de sociale partners zitten deze ochtend samen in een poging een uitweg te zoeken uit de sociale impasse rond het loonakkoord, nadat de socialistische vakbond als enige het ontwerp van akkoord heeft verworpen. De sociale partners bevestigden dat er geen consensus meer kan worden gevonden rond de loonnorm. Dat geeft de regering de kans om de loonnorm via een KB in te voeren, maar daar wordt nog even mee gewacht. “De bal ligt nu in het kamp van het ABVV”, aldus de premier.

Het ABVV stemde gisteren het ontwerp van loonakkoord weg. De maximale marge van 1,1 procent waarmee de lonen dit en volgend jaar mogen stijgen, is voor het ABVV te mager. Door het "neen" van de socialistische vakbond kwam de regering aan zet. Die nodigde de sociale partners uit, in de hoop een uitweg te vinden.

Positief dat na werkgevers ook ACV en ACLVB het #IPA goedkeuren. Betreur dat ABVV dit niet doet. Zal onderhoud met Groep van 10 organiseren in overleg met premier. In belang van iedereen dat er snel gehandeld wordt en onzekere situatie wordt vermeden. Kris Peeters(@ peeters_kris1) link

Eén van de mogelijkheden is dat de regering bij KB de loonnorm vastlegt. Dat vraagt ook Mario Coppens, voorzitter van de liberale vakbond. "De regering moet de loonnorm vastleggen. De rest, bijvoorbeeld de SWT-regeling, kunnen de sociale partners onderhandelen binnen de Nationale Arbeidsraad." De vraag is of een minderheidsregering in lopende zaken dat juridisch kan. Minister Peeters zag alvast geen problemen.



Peeters waarschuwde vooral voor een scenario zonder loonnorm. "Dan komen we terecht in een chaotische situatie met alleen verliezers."

“Bal in kamp van ABVV”

Maar na het overleg werd duidelijk dat de regering wil wachten met het uitvoeren van de loonnorm via een KB. De regering wil eerst duidelijkheid over de bereidheid bij ABVV om de rest van het akkoord, zoals de soepelere SWT-regeling, te steunen. “De bal ligt nu in het kamp van het ABVV”, aldus premier Charles Michel. De socialistische vakbond moet volgens hem nu kleur bekennen in de Nationale Arbeidsraad.



Als de socialisten aangeven dat ze de rest van het pakket niet kunnen sturen, dan kan de regering wel snel beslissen om de loonnorm alsnog in te voeren in een KB.

