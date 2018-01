Regering en bonden ontmoeten elkaar in gespannen sfeer over herstructurering Carrefour IVI

26 januari 2018

19u08

Bron: Belga 0 Premier Michel en de ministers Peeters, Van Overtveldt en De Block hebben deze avond de vakbonden ontmoet over de herstructurering bij Carrefour, waardoor tot 1.233 banen verloren gaan. De sfeer was gespannen, klonk het na afloop bij de bonden, die net voor de ontmoeting in een persbericht zwaar uitgehaald hadden naar de regering.

Volgens Kristel Van Damme van de christelijke vakbond hebben de bonden de boodschap gekregen dat ze een beroep kunnen doen op de regering wanneer dat nodig is. "De sfeer was gespannen. De regering heeft zelf volwaardige jobs in de distributie de nek omgewrongen. We gaan nu als vakbonden ons werk doen", aldus Van Damme.

Volgens Jan De Weghe van de socialistische vakbond was de sfeer "grimmig" na het persbericht van de bonden. "Maar wij willen geen politieke recuperatie in dit dossier."

"Naakte ontslagen zo veel mogelijk vermijden"

De premier zei na afloop van de vergaderingen die hij en zijn ministers hadden met directie en bonden van Carrefour, dat het de bedoeling was om het bedrijf te ondervragen over zijn motivatie. "Carrefour zal zijn verantwoordelijkheden volledig moeten opnemen", aldus Michel. "Alle alternatieven moeten onderzocht worden en naakte ontslagen moeten zo veel mogelijk vermeden worden."

Over de vergaderingen met de bonden zei Michel dat de regering beschikbaar is om de bonden te ondersteunen. Ook zal de regering de dialoog aangaan met andere getroffen landen, en dan in eerste instantie met Frankrijk.

Minister van Werk Kris Peeters gaf aan dat de regering een signaal wil geven dat ze het dossier Carrefour zeer ter harte neemt en het aantal ontslagen zo veel mogelijk wil verminderen.