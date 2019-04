Regering drukt loonnorm door: lonen mogen 1,1 procent stijgen kg

02 april 2019

19u46

Bron: Belga 20 De lonen mogen dit en volgend jaar maximaal 1,1 procent stijgen bovenop de index. De ministerraad heeft vanavond het koninklijk besluit goedgekeurd dat de maximale marge voor de loonkostontwikkeling vastlegt op 1,1 procent.

Eind februari hadden vakbonden en werkgevers een ontwerp van loonakkoord gesloten, waarin ze overeenkwamen dat de lonen dit en volgend jaar 1,1 procent mogen stijgen bovenop de index. De achterban van de socialistische vakbond schoot het ontwerp evenwel af, waarna de regering het dossier overnam en de loonnorm dus via een koninklijk besluit heeft doorgedrukt.

Rest van loonakkoord

De sociale partners sloten eerder vandaag binnen de Nationale Arbeidsraad een resem CAO's en adviezen die de uitvoering regelen van de rest van het loonakkoord, onder meer over hogere uitkeringen en een soepeler SWT-regeling.



Ook de verhoging van de minimumlonen met 10 cent per uur zal worden doorgevoerd in juli, ondanks dat de socialistische vakbond daarover geen mandaat heeft.

Overleg

Verder overleg over die minimumlonen is gepland de komende maanden, met onder meer een werkgroep die van start gaat. Dat moet uiteindelijk het ABVV over de meet trekken, klinkt het.

Bekijk ook: