Regering denkt aan Nederlandse gevangenisboot om transmigranten op te vangen TT

21 september 2018

10u33

Bron: Eigen berichtgeving, VTM NIEUWS, VRT 0 De regering denkt eraan een Nederlandse gevangenisboot te huren om extra opvangplaatsen voor transmigranten te creëren. Dat vernam onze redactie. De ministerraad zit op dit moment samen om het probleem van de opvang te bespreken en verwacht concrete voorstellen van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).

Hoogspanning deze voormiddag in de Wetstraat 16. Premier Charles Michel (MR) sommeerde Theo Francken eerder deze week om met nieuwe en realistische voorstellen te komen om de crisis rond de transmigratie op korte termijn aan te pakken.

Een van de ideeën die op tafel zouden liggen, is de huur van een gevangenisponton uit Nederland, dat dan in een Belgische haven zou kunnen aanleggen. Op de boot zouden 300 mensen opgevangen kunnen worden. In 2016 deed de regering al eens hetzelfde om 250 vluchtelingen tijdelijk onder te brengen in de Gentse haven (zie video).



Het schip zou wel pas over een half jaar beschikbaar zijn, niet ideaal op vier weken voor de gemeenteraadsverkiezingen waarbij de N-VA er alles aan probeert te doen het beeld te keren dat de regering de migratiecrisis niet onder controle krijgt.

CD&V-vicepremier Kris Peeters reageert kritisch tegenover de VRT. "De vraag is of dit een adequate en efficiënte oplossing is. Het zou een pak plaatsen kunnen opleveren, maar dat gaat ook heel wat geld kosten."

Vorige week kwam Francken samen met minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon al met een negenpuntenplan. Daarin zat ook de oprichting van een administratief centrum in Steenokkerzeel waar opgepakte transmigranten naartoe gebracht konden worden. Maar dat daardoor meer dan 200 uitgeprocedeerde asielzoekers, waaronder 32 met een strafblad, werden vrijgelaten, oogstte veel kritiek.