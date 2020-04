Regering denkt aan bonus van 1.450 euro voor dokters en verplegers “maar er is nog niets beslist”

03 april 2020

Dokters, verplegers, apothekers en andere zorgverstrekkers in de ziekenhuizen zouden een ­Covid-19-bonus van 1.450 euro kunnen krijgen. Dat is een van de maatregelen waar de regering-Wilmès aan denkt in de strijd tegen het coronavirus en de impact daarvan. Volgens de krant De Tijd zou de beslissing al genomen zijn, maar vicepremier en federaal minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) staat op de rem. “Dat is niet het geval, er is nog niet beslist”, zei hij vanmorgen in De ochtend op Radio 1.