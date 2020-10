Regering-De Croo veegt vroeger pensioen voor zware beroepen van tafel, arbeidseconoom Stijn Baert pleit voor pensioenplan op punten IB HLA

06 oktober 2020

11u11

Bron: Belga, eigen berichtgeving 1860 In het nieuwe regeerakkoord is er geen sprake meer van een gunstige pensioenregeling voor zware beroepen. Bewust, zo blijkt na een rondvraag bij de onderhandelaars van de pas aangetreden Vivaldi-coalitie. Het dossier was helemaal vergiftigd geraakt. Wat de regering-De Croo in de plaats stelt, is onduidelijk. Dat schrijft De Morgen vandaag. Arbeidseconoom Stijn Baert (UGent) pleit bij HLN LIVE voor de invoering van het pensioensysteem op punten: “De regering kan vragen aan minister Vandenbroucke (sp.a) om zijn voorstel uit de pensioencommissie nog eens toe te lichten, en hopelijk lukt het nu wel om het systeem te hervormen", klinkt het.

De regering-Michel had dan wel beslist om de pensioenleeftijd op te trekken naar 67 jaar, wie zijn hele leven zwaar werk had verricht, zou vervroegd mogen afzwaaien. Alleen: de onderhandelingen tussen bonden en werkgevers daarover liepen destijds helemaal vast. In het nieuwe regeerakkoord is de regeling van de zware beroepen helemaal verdwenen.

"Het ontbreken van een regeling van de zware beroepen is een minpunt in het akkoord", stipt Jean-Marie Debaene van de socialistische vakbond ABVV aan. Bij het ACV willen ze nog geen commentaar geven. Net zoals hun socialistische collega's komt de top van de christelijke vakbond vandaag bij elkaar voor een evaluatie van het regeerakkoord.



Raoul Hedebouw van PTB, de Franstalige zusterpartij van PVDA, vindt het onverstaanbaar dat de lijst met zware beroepen van tafel is geveegd door de nieuwe regering. “De discussie over welke criteria in acht moeten genomen worden om als zwaar beroep gekwalificeerd te worden, is vergiftigd door de Zweedse regering, die geen beslissing heeft willen nemen over het uitbreiden van de zware beroepenlijst”, vindt Hedebouw. “Iedereen langer doen werken is onrechtvaardig. In België is er 18 à 25 jaar verschil in levensverwachting tussen mensen met een hoger diploma, en mensen met een basisdiploma. Die ongelijkheid in de maatschappij moet opgevangen worden met sociale maatregelen", klinkt het.

Pensioenplan op punten

De vorige regering liet het over aan de sociale partners om de lijst met zware beroepen samen te stellen, en dat bleek niet te lukken. Toch is het volgens arbeidseconoom Stijn Baert (UGent) cruciaal dat bepaalde “levensduurverminderende en levenskwaliteitverminderende beroepen” vroeger met pensioen kunnen gaan. Baert pleit daarom voor het pensioensysteem op punten, uitgewerkt in de vroegere pensioencommissie onder leiding van huidig minister Frank Vandenbroucke (sp.a). “In dat systeem wordt gewerkt met punten, waarbij zware arbeid meer doorweegt dan lichtere arbeid. De regering kan dus perfect aan minister Vandenbroucke vragen om dat voorstel nog eens toe te lichten, en hopelijk lukt het deze keer wel”, klinkt het.

