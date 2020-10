Regering De Croo I krijgt vertrouwen van Kamer JOBR

03 oktober 2020

16u23 6 Na het lange debat over de regeringsverklaring gisteren kwam de Kamer zaterdag vanaf 15 uur opnieuw bijeen. Zo stond er onder meer een vertrouwensstemming over het regeerakkoord van regering De Croo I op het programma. De nieuwe regering kreeg het vertrouwen van de Kamer met 87 stemmen voor, 54 stemmen tegen en 7 onthoudingen.

De vertrouwensstemming vond plaats in het Europese parlement, omdat de Belgische Kamer te klein is om een zitting te organiseren die conform is aan de geldende coronamaatregelen.

De zeven onthoudingen kwamen van twee oppositiepartijen: cdH en DéFI. Zij besloten de nieuwe regering niet onmiddellijk voor het blok te zetten. “Het is belangrijk dat we eindelijk een regering hebben, daarom zullen wij ons onthouden”, zei Catherine Fonck van cdH. “Wij geven u het voordeel van de twijfel.”

Ook DéFI deed dat. “Wij zullen ons onthouden, omdat er inderdaad duidelijke sociale vooruitgangen zijn en een staatshervorming die gebaseerd zal zijn op rationele argumenten en niet enkel op identiteit”, zei Sophie Rohonyi. “Maar daarnaast zijn er te veel onduidelijkheden en onzekerheden.”

🇧🇪 Bedankt voor het vertrouwen. Aan het werk nu! Merci pour la confiance. Au travail ! #begov pic.twitter.com/VCj1WThc9y Alexander De Croo(@ alexanderdecroo) link

