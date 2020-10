Regering De Croo I krijgt vertrouwen van Kamer, Maggie De Block nieuwe fractieleider Open Vld JOBR

03 oktober 2020

16u23 6 Na het lange debat over de regeringsverklaring vrijdag kwam de Kamer zaterdag vanaf 15 uur opnieuw bijeen. Zo stond er onder meer een vertrouwensstemming over het regeerakkoord van regering De Croo I op het programma. De nieuwe regering kreeg het vertrouwen van de Kamer met 87 stemmen voor, 54 stemmen tegen en 7 onthoudingen.

Alle fracties mochten zaterdagmiddag nog een stemverklaring afleggen en vervolgens stemmen. Alle aanwezige leden van de meerderheidspartijen stemden voor. Marc Goblet van PS was afwezig. De vertrouwensstemming vond voor de gelegenheid plaats in het Europese parlement, omdat de Belgische Kamer te klein is om een zitting te organiseren die conform is aan de geldende coronamaatregelen.

Volgens Egbert Lachaert van Open Vld moet er nu wel gewerkt worden aan het vertrouwen. “Het vertrouwen in de politiek zal terug moeten opgebouwd worden, na twee jaar stilstand is dat ook niet onlogisch.” Melissa Depraetere van sp.a beloofde met overtuiging te stemmen “voor de keuze om fors te investeren in sociaal beleid, in veiligheid en in een gezonde planeet”. Gilles Vanden Burre van Ecolo-Groen, tot slot, drukte de hoop uit “dat wij binnen een paar jaar opnieuw kunnen samenkomen en kunnen vaststellen dat wij een frisse wind door de politiek hebben kunnen laten waaien”.

De zeven onthoudingen kwamen van twee oppositiepartijen: cdH en DéFI. Zij besloten de nieuwe regering niet onmiddellijk voor het blok te zetten. “Het is belangrijk dat we eindelijk een regering hebben, daarom zullen wij ons onthouden”, zei Catherine Fonck van cdH. “Wij geven u het voordeel van de twijfel.” Ze waarschuwde de nieuwe ploeg wel ernstig voor de tegenstrijdige verklaringen die al in de pers werden afgelegd, over onder meer het minimumpensioen. “Het vertrouwen van de burger is moeilijk te krijgen en je verliest het heel snel”, zei ze.

Ook DéFI was opvallend mild voor de nieuwe regering. “Wij zullen ons onthouden, omdat er inderdaad duidelijke sociale vooruitgangen zijn en een staatshervorming die gebaseerd zal zijn op rationele argumenten en niet enkel op identiteit”, zei Sophie Rohonyi. “Maar daarnaast zijn er te veel onduidelijkheden en onzekerheden.”

Muilband

De andere oppositiepartijen haalden zaterdag nog een laatste keer uit naar de zeven Vivaldi-partijen. Peter De Roover, fractieleider van N-VA, focuste daarbij vooral op de geringe input die de ministers gaven in het debat. “Ik heb de indruk dat de ministers geen mondmasker droegen, maar een muilband. Ze hebben gezwegen. In 2014 verstopten de regeringsleden, ook de nieuwelingen, zich niet achter de rug van de premier. Als we het hebben over nieuwe politieke cultuur is dit een heel slechte start geweest”, zei hij.

Barbara Pas van Vlaams Belang maakte zich sterk dat we met De Croo I de laatste federale regering zien. “Uw regering heeft in Vlaanderen geen democratische legitimiteit. U zegt dat er in deze regering naar elkaar zal worden geluisterd. Wel, het is wraakroepend dat er wel onderling wordt geluisterd, maar dat er niet naar de kiezer werd geluisterd. Hierna is het met België finito en dan kunnen wij eindelijk met Vlaanderen en Wallonië vooruit”, zei ze.

Raoul Hedebouw van PVDA ging nog een laatste keer in op het vooropgestelde minimumpensioen. Hij rekende voor dat er binnen vijf jaar slechts een concrete verhoging zal zijn van 74 euro. “Dat is 5 procent. Als er dan partijen zijn die de bevolking gaan vertellen dat er een verhoging van 20 procent zal komen, is dat een leugen”, hekelde hij.

De Block fractieleider

Na de vertrouwensstemming voor de nieuwe regering kondigde Kamervoorzitter Patrick Dewael aan dat voormalig minister Maggie De Block fractieleider van Open Vld in de Kamer wordt. De Block zetelde van 1999 tot 2011 in de Kamer. Daarna werd ze staatssecretaris en minister. Haar laatste functie was die van minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid, Asiel en Migratie

“Ik dank de collega’s voor het vertrouwen en zal als coach al onze nieuwe en ervaren parlementsleden bijstaan in het parlementaire werk”, zegt ze zaterdag in een mededeling. “Ik wil ook ons jongste fractielid Jasper Pillen welkom heten en mijn opvolger in de Kamer Bram Delvaux bedanken voor zijn werk de afgelopen maanden.” Delvaux verdwijnt dus uit de Kamer nu De Block geen minister meer is.

Uittredend Kamervoorzitter Patrick Dewael kiest naar eigen zeggen voor een vrije rol: “Ik heb in mijn parlementaire carrière 17 jaar de liberale fractie geleid. Uiteraard zal ik de komende jaren mijn freedom of speech volop blijven benutten, zeker ook in de verdediging van onze premier en regering.”

