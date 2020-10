Regering-De Croo bouwt gesloten centra in Zandvliet en Jumet HAA

08 oktober 2020

06u30

Bron: Belga 0 De Vivaldi-coalitie begint nog deze legislatuur met de bouw van twee centra om mensen zonder verblijfsrecht op te sluiten in afwachting van hun gedwongen uitzetting. Dat schrijft De Tijd.

Tussen de coalitiepartners is een akkoord afgeklopt over een gesloten centrum in Zandvliet bij Antwerpen (200 plaatsen) en Jumet bij Charleroi (144).

De gesloten centra liggen bijzonder gevoelig bij de Franstalige groenen. In groene kringen klonk na de coalitievorming dat extra capaciteit zeker geen certitude is. Maar regeringsbronnen bevestigen aan de krant dat er een deal is.



Al is er een opvallende aanpassing gebeurd in de laatste nacht van de onderhandelingen. Zandvliet - op het territorium van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) - dat eerst 144 plekken zou krijgen, krijgt er nu 200. Jumet bij Charleroi, waar ex-formateur Paul Magnette de sjerp draagt, zakt van 200 naar 144.

