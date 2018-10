Regering-Bourgeois bereikt akkoord over nieuwe huurregels vanaf 2019 AW

24 oktober 2018

19u33

Bron: Belga 0 Het Vlaams Parlement heeft het licht op groen gezet voor de invoering van nieuwe huurregels vanaf 2019. Wie een woning wil huren, zal vanaf dan niet langer maximaal twee maar drie maanden huurwaarborg moeten ophoesten. Om te vermijden dat zwakkere huurders daardoor uit de boot vallen, komt er een renteloze en anonieme huurwaarborglening.

Oppositiepartijen Groen en sp.a stemden tegen, het Vlaams Belang onthield zich voor het nieuwe huurdecreet. Het is de bundeling van spelregels tussen huurders en verhuurders. Sinds de zesde staatshervorming is die bevoegdheid naar de gewesten overgeheveld. Het nieuwe decreet moet de belangen van huurders en verhuurders verzoenen. Zo rekent de huurder bijvoorbeeld op een bepaalde woonzekerheid en wil de verhuurder van zijn kant graag een behoorlijk rendement.



Over het nieuwe huurdecreet is lang gediscussieerd. De regering-Bourgeois keurde het decreet in de zomer van 2017 al goed. Toen was er veel te doen over de verhoging van de huurwaarborg van twee naar drie maanden. Die verhoging moet de kans op huurschade of wanbetaling voor de verhuurder verkleinen. Maar critici vreesden dat de maatregel een drempelverhogend effect zou hebben voor sommige huurders. Ook coalitiepartner CD&V was kritisch. De partij drong daarom aan op de invoering van een renteloze huurwaarborglening.

Renteloze huurwaarborglening

Het gaat om een anonieme en renteloze lening die kan aangevraagd worden bij het Vlaams Woningfonds. De huurder moet de lening op twee jaar terugbetalen (al is die termijn met zes maanden verlengbaar). De aanvrager moet wel aan enkele voorwaarden voldoen. Zo mag hij geen onroerende goederen bezitten en moet hij voldoen aan de inkomensvoorwaarden voor de bescheiden huur.

Huurovereenkomsten van negen jaar

Verder blijft de huurovereenkomst van negen jaar de regel. Huurovereenkomsten van korte duur blijven wel mogelijk maar kunnen voortaan expliciet opgezegd worden door de huurder. En wanneer een woning niet voldoet aan de kwaliteitsnormen kan de huurder de huurovereenkomst nietig laten verklaren en kan hij de terugbetaling van huurgelden eisen.