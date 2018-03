Regering bereikt akkoord over zware beroepen en energiepact TT

30 maart 2018

15u30 0 De federale regering heeft een akkoord bereikt over de zware beroepen en het energiepact. Een energienorm moet ervoor zorgen dat de energiekost in lijn blijft met die van onze buurlanden.

Extra voorwaarden en monitoring in energiepact

Michel bevestigde dat de regering rekening heeft gehouden met vier cruciale criteria in de discussie over het energiepact: de bevoorradingszekerheid, de klimaatakkoorden van Parijs, maar ook de competitiviteit van de bedrijven en de koopkracht van de gezinnen, en de veiligheid.

Een volledige heronderhandeling van het pact lag niet op tafel, maar de partijen gingen akkoord over stringente voorwaarden voor het pact en een uitgebreide monitoring, die te hoge prijzen moeten vermijden en bevoorradingszekerheid moeten verzekeren. Een energienorm moet ervoor zorgen dat de energiekost in lijn blijft met die van onze buurlanden. Ook komt ook er een 'Federaal Energie Comité' dat de monitoring zal verzorgen.

Wordt aan die voorwaarden niet voldaan, dan blijven de kerncentrales wel open, zo is afgesproken, vooral om het pact ook voor N-VA verteerbaar te maken.

Het energiepact bevestigt de sluiting van de kerncentrales in 2025. Coalitiepartner N-VA had hier twijfels bij en vreesde voor de bevoorradingszekerheid en de energieprijs. Het pact heronderhandelen zou echter te veel tijd in beslag nemen. N-VA-vicepremier Jan Jambon wees er bij aanvang op dat de kernuitstap volgens de wet nu al op 2025 vastligt en dat hij moest vaststellen dat er op dit moment geen meerderheid was om die te wijzigen.

Pensioenen

Ook het pensioendossier lag op tafel. De regering moest de criteria vastleggen voor het bepalen van zware beroepen. Mensen met een zwaar beroep zouden vroeger met pensioen mogen, soms zelfs tot zes jaar. De discussie beperkt zich voorlopig tot de overheidssector, maar het akkoord hierover zou later als model dienen voor de privésector.

In het dossier is vooruitgang geboekt, zei CD&V-vicepremier Kris Peeters vanmorgen. De voorbije maanden toonden N-VA en Open Vld zich heel beducht voor een te brede definitie van zware beroepen. Met wat op een gegeven moment op tafel lag, zou de helft van het overheidspersoneel een zwaar beroep hebben en dus vervroegd met pensioen kunnen gaan.