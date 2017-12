Regering bereikt akkoord over laatste dossiers Zomerakkoord en mobiliteitsvergoeding Redactie

23u24

Bron: Belga 0 BELGA Het kernkabinet heeft vanavond een akkoord bereikt over de vennootschapbelasting, de effectentaks en het belastingvrij bijverdienen, maar ook over het dossier cash-for-cars.

Morgen vindt een elektronische ministerraad plaats om de akkoorden goed te keuren, zodat de teksten nadien naar het parlement kunnen verhuizen.

Op de regeringstafel lagen de drie dossiers uit het Zomerakkoord waarover de voorbije dagen kritische adviezen binnenliepen van de Raad van State en de sociale partners. De effectentaks werd eerder al eens bijgestuurd.

Maar ook over het systeem van de mobiliteitsvergoeding dat de regering uitwerkte, waarbij werknemers hun bedrijfswagen voor cash kunnen inruilen, kwamen kritische adviezen binnen. Ook daarover bereikte het kernkabinet een consensus. Bedoeling is dat in januari het voorstel van de sociale partners verder tegen het licht wordt gehouden.