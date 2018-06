Regering bekijkt ook Frans voorstel voor vervanging F-16's, NAVO-top is geen deadline Redactie

15 juni 2018

17u08

De NAVO-top van juli is voor de regering geen deadline om te beslissen over de vervanging van de F-16's. Dat heeft premier Charles Michel vandaag verklaard na afloop van de ministerraad. Alvorens de regering de knoop doorhakt, zullen de verschillende pistes aan een grondige analyse worden onderworpen, ook het Franse voorstel dat buiten de voorziene procedure binnenliep.

De ministerraad raakte het vandaag eens over de manier waarop ze de komende dagen, weken en maanden aan de slag gaat in het vervangingsdossier. Zoals bekend heeft de regering-Michel 3,6 miljard euro veil voor 34 nieuwe gevechtsvliegtuigen. Vanaf 2023 verdwijnen de F-16's uit roulatie. Twee kandidaten stapten in de officiële RFGP-procedure die de regering opstartte: de F-35 van Lockheed Martin en de Eurofighter van Airbus.

Maar buiten de procedure om, kwamen de Fransen met een voorstel voor een strategisch partnerschap, rond de Rafale van de groep Dassault en de deelname aan het Frans-Duits project voor de ontwikkeling van een gevechtstoestel van de nieuwe generatie. Het leek erop dat Frankrijk zich daarmee juridisch buitenspel had geplaatst.

"Geen ultimatum"

Maar premier Michel gaf vandaag aan dat er nu een "minutieuze analyse" komt van wat op tafel ligt. Hij citeerde daarbij de langere inzetbaarheid van de F-16's, de biedingen die binnen de RFGP-procedure binnenkwamen, maar ook het Franse voorstel. Wellicht zullen daarbij ook de juridische mogelijkheden tegen het licht worden gehouden.

De eerste minister gaf ook aan dat biedingen tot oktober gelden. Dat betekent dat de NAVO-top van juli geen deadline meer is om een beslissing in het dossier te nemen. "We zullen zien waar we staan in de procedure, maar die top is geen ultimatum", aldus premier Michel.

Opvallend is dat de premier het woord nam over het dossier tijdens de persconferentie na afloop van de ministerraad en niet minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA), hoewel die wel aanwezig was.