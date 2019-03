Regenzone rolt langzaam over het land, vergezeld van soms vrij krachtige wind ADN

06 maart 2019

06u22

Bron: Belga 0 Vandaag schuift een golvende regenzone langzaam ons land binnen vanaf het westen. Over het oosten zijn er aanvankelijk nog opklaringen. Na de middag verwacht het KMI ook daar regen vanaf de Franse grens. Het wordt zachter met maxima rond 10 graden in de Ardennen, in de andere streken tussen 11 graden in het westen en 14 graden in het oosten. De zuidenwind waait matig tot vrij krachtig met rukwinden tot 60 km/u.

Vannacht blijft de regenzone slepen over onze streken. Op sommige plaatsen kan er na middernacht veel regen vallen. Op het einde van de nacht wordt het onstabiel met plaatselijk kans op onweer en rukwinden tot 80 km/u. De temperaturen dalen niet lager dan 5 tot 7 graden in de Ardennen en 8 tot 10 graden elders in het land. De wind waait meestal matig uit zuidelijke richtingen. Op het einde van de nacht ruimt de wind naar west vanaf de kust en kan dan plaatselijk krachtig worden.

Morgen begint de dag zwaarbewolkt met regen, die geleidelijk wegtrekt naar het noordoosten. Daarna krijgen we afwisselend opklaringen en stapelwolken, die nog kunnen uitgroeien tot buien. De maxima liggen tussen 6 of 7 graden op de Ardense toppen en 10 tot 12 graden in Laag­-België. De wind waait meestal vrij krachtig en aan zee soms krachtig uit zuidwestelijke richtingen met rukwinden 70 tot 80 km/u en eventueel iets meer tijdens een intense bui.

Vrijdag wisselen brede opklaringen af met wolkenvelden. In de voormiddag zijn er nog enkele buitjes zijn mogelijk, in de namiddag blijft het overwegend droog. De wind neemt tijdelijk in kracht af. De maxima liggen tussen 5 graden in de Hoge Venen en 9 of 10 graden in het westen van het land.

Zaterdag krijgen we regen of buien, vergezeld van veel wind. Na de middag wordt het droger vanaf het westen. De maxima liggen tussen 6 en 12 graden. Ook zondag staan nog regen en buien op het programma, met waarschijnlijk nog een stevige wind. De maxima liggen tussen 6 en 11 graden.

Maandag krijgen we waarschijnlijk wisselend bewolkt weer met soms (voorjaars) buien. De maxima liggen tussen 2 en 9 graden.