Regenachtige, frisse dag met vrij veel wind 10u12

Het wordt volgens het KMI een vrij winderige zondag met buien. Tussendoor laat de zon zich maar af en toe zien. Met maxima tussen 7 en 11 graden ten zuiden van Samber en Maas en rond 12 of 13 graden elders is het ook vrij fris.

Vanochtend waait de wind op de meeste plaatsen nog matig tot vrij krachtig en aan zee soms nog krachtig, uit het zuidwesten, met rukwinden rond 60 km/uur. Later ruimt de wind naar het westen en neemt in kracht af tot matig in het binnenland en soms nog vrij krachtig aan de kust. Nog rukwinden in de buurt van 50 km/uur.

Vanavond en -nacht wordt het droger vanaf het westen met afwisselend wolkenvelden en brede opklaringen. De minima liggen tussen 4 graden in de Hoge Venen en 11 graden aan zee. De wind waait matig en aan zee soms nog vrij krachtig uit de westelijke sector. In de kuststreek zijn nog windstoten mogelijk tot 50 km/uur.





Morgen is het dikwijls zwaarbewolkt met perioden van, meestal lichte, regen. De maxima schommelen tussen 9 graden op de Hoge Venen en 15 graden in Vlaanderen. De wind waait uit het westen, is eerst nog vrij krachtig aan de kust, en wordt nadien overal matig. Rukwinden tot 50 km/uur zijn nog tijdelijk mogelijk. Dinsdag trekt een nieuwe regenzone van west naar oost over het land. Het blijft meestal zwaarbewolkt.