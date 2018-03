Regenachtig maar zacht weer op komst, morgen tot 16 graden TTR

09 maart 2018

06u25

Bron: Belga 0 Vandaag wordt het geleidelijk overal zwaarbewolkt met meestal lichte regen, eerst over de Ardennen en na de middag ook over het centrum en het noorden van het land. We krijgen maxima tussen 6 en 10 graden met een matige zuid tot zuidoostenwind. Het weekend wordt zeer zacht met temperaturen rond 15 graden maar het wordt wisselvallig met regelmatig regen of buien, meldt het KMI.

Vandaag krijgen we aanvankelijk nog opklaringen over het noorden van het land. Ook soms mist in de Ardennen. Later wordt het geleidelijk overal zwaarbewolkt met meestal lichte regen, eerst over de Ardennen en na de middag ook over het centrum en het noorden van het land. De maxima liggen tussen 6 en 8 graden in de Ardennen en rond 9 of 10 graden elders in het land. De wind is zwak of matig uit zuidelijke tot zuidoostelijke richtingen.

Vanavond is het zwaarbewolkt en regenachtig. Later in de nacht volgt nog vanuit Frankrijk een meer actieve regenzone. De minima liggen in het begin van de nacht met waarden tussen 4 en 6 graden in de Ardennen en 6 tot 8 graden elders in het land.

Morgen is het wisselend tot zwaarbewolkt en krijgen we, vooral in de namiddag, perioden met regen of buien. Het wordt wel zeer zacht met maxima van 10 tot 16 graden bij een matige zuidelijke wind. Zondag trekt een actieve regenzone vanaf het zuiden over ons land en wordt het meest zwaarbewolkt met regenbuien. In de namiddag zal het droger worden met vooral over het westen opklaringen. De maxima liggen tussen 10 en 15 graden. De wind is matig en waait aanvankelijk uit zuidoost, later draaiend naar zuid.

Meer over Ardennen

weer