Regen zorgt voor bijzonder drukke ochtendspits: bijna 400 km file kg

12 juni 2019

09u27

Bron: Twitter, Belga 2 Door de regen is het deze ochtend bijzonder druk op de baan. Er staat bijna 400 kilometer file in België, meldt VRT-verkeersanker Hajo Beeckman op Twitter.

Volgens het KMI kan er lokaal veel regen vallen: tot meer dan 20 liter per vierkante meter. Dat laat zich vanochtend ook voelen op de weg. In totaal staat er zo’n 360 kilometer file.



De storing verlaat pas in de loop van deze namiddag ons land, maar ‘s avonds ontstaan er opnieuw lokale buien met kans op onweer. Het KMI kondigt tot het begin van de namiddag code geel af voor de regen.

Regenspits met 360 km #file in België. pic.twitter.com/HCo3D3Y5P0 Hajo Beeckman(@ hajobeeckman) link