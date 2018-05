Regen valt met bakken uit de lucht in Limburg, straten onder water in Sint-Truiden, delen stad zonder stroom Marco Mariotti Birger Vandael

21 mei 2018

20u20

Bron: Eigen berichtgeving 201 In Limburg heeft tot dusver vooral het zuiden last gehad van de onweersbuien. Vanavond breiden de buien zich verder uit naar het noorden. Volgens weerman Ruben Weytjens trekt het onweer via Maasmechelen en Lanaken verder in de richting van Bree. In Velm, deelgemeente van Sint-Truiden, was er wel een tijdje wateroverlast. Ook is in een aantal wijken van de stad de elektriciteit uitgevallen na een blikseminslag.

De Stad Sint-Truiden meldt dat er in deelgemeenten Brustem noch in Brustem-Dorp, noch in Kapelhof elektriciteit is. Dat is het gevolg van een zware blikseminslag op de elektriciteitscabine van Brustem. Infrax en brandweer zijn ter plaatse. Een reserve mobiele stroomgroep is onderweg vanuit Brussel. Om 21.30 uur zou iedereen weer over elektriciteit moeten beschikken, liet burgemeester Veerle Heeren (CD&V) weten op Facebook. In totaal zouden zo'n 200 gezinnen betrokken zijn.

In Velm is de regen dan weer met bakken uit de lucht gekomen. Onder meer de Velmerlaan en Langstraat stonden een tijdje onder water. De Velmerlaan werd rond 18 uur omgetoverd in een rivier. Via de Langstraat kwam de modder afkomstig van de velden de straat in gedreven. "Het hagelde en de riolering kreeg het vele water niet meer geslikt", zeggen de buurtbewoners. "Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt, en dan willen ze nog meer gaan bouwen in de buurt."

Intussen is het water weggetrokken en schijnt de zon weer in het zuiden van Limburg. Een onweerszone trekt intussen richting het noord-oosten van de provincie.