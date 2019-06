Regen leidt tot wateroverlast in Antwerpse Kempen: straten blank, kelders onder water

kg

12 juni 2019

12u22

Bron: Belga

4

In het noorden van de Antwerpse Kempen kampen verschillende gemeenten vanochtend met wateroverlast door de overvloedige en aanhoudende regenval. Dat zegt de Hulpverleningszone Taxandria. De problemen zijn het grootst in centrumstad Turnhout, waar de Aa licht buiten haar oevers is getreden.