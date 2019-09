Regen en reeks incidenten leiden zware Antwerpse avondspits in ADN

11 september 2019

16u20

De Antwerpse avondspits belooft vandaag een zware dobber te worden door het regenweer in combinatie met een reeks (kleine) incidenten.

Op de Antwerpse ring is het rond 16 uur richting Nederland al filerijden vanop de E17 in Kruibeke tot aan het knooppunt Antwerpen-Oost met de E313 door een aanrijding tussen verschillende voertuigen daar. Op de E19 Brussel-Antwerpen staat er bovendien een file van Zemst tot Rumst door olie op de rijbaan. Bestuurders kunnen voor dat traject beter voor de A12 kiezen.

Alles bij elkaar doet het verkeer dat van Brussel via Antwerpen richting de E313 moet er zowat een uur langer over dan normaal. De hulpdiensten zijn al de hele middag aan het werk om het oliespoor, afkomstig van een vrachtwagen die is doorgereden, te verwijderen. Het spoor strekte zich op een bepaald moment uit van Zemst tot Antwerpen.



Elders is het vooral het regenweer dat voor problemen zorgt. "Het lijkt een echte herfstdag op de weg, met als gevolg dat de avondspits al vroeg begonnen is en behoorlijk zwaar lijkt te worden", zegt Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum.