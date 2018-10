Regeerverklaring: Duitsland belooft hulp om eventueel stroomtekort te voorkomen Nathalie De Bisschop

08 oktober 2018

14u08

Bron: VTM Nieuws 19 De Duitse bondskanselaar Angela Merkel heeft premier Charles Michel verzekerd van de Duitse steun en samenwerking bij de import van elektriciteit, om een mogelijk stroomtekort tijdens de winter te voorkomen. Dat heeft premier Michel verklaard tijdens zijn regeerverklaring in de Kamer.

De premier herhaalde dat Engie Electrabel, de uitbater van de Belgische kerncentrales, zal moeten opdraaien voor de prijsstijgingen als gevolg van de "abnormale onbeschikbaarheid" van het nucleair park. Hij noemde die onverwachte onbeschikbaarheid "onaanvaardbaar". De CREG heeft de opdracht gekregen de impact op de markt en de tarieven te objectiveren.

Factchecking

De premier riep verder in zijn regeerverklaring de jongeren die zondag voor de eerste keer gaan stemmen op dat bewust te doen. "Informeer je en maak een keuze, met kennis van zaken", verklaarde de premier maandag tijdens zijn regeerverklaring in de Kamer. Hij kondigde in een adem aan dat de regering een fonds zal steunen dat projecten rond factchecking aanmoedigt in de strijd tegen fakenews.

Nog zes keer slapen en alle stemgerechtigde Belgen worden aan het stemhokje verwacht voor de lokale stembusslag. "Ik wil iedereen oproepen om op 14 oktober voluit deel te nemen aan de verkiezingen. Met overtuiging", blikte de premier vooruit.

Zijn boodschap was vooral gericht aan de jongeren die voor het eerst hun stem mogen uitbrengen. "Democratie leeft enkel als men eraan deelneemt", aldus de eerste minister. Hij merkte op dat er elke dag een nieuwe buzz of polemiek ontstaat. "We trappen te vaak in de val van fakenews, zonder altijd te checken of het wel klopt", waarschuwde hij. "Factchecking is essentieel in een samenleving die gebaseerd is op waarden en vrijheden."

Daarom zal de regering een fonds steunen dat projecten rond factchecking aanmoedigt - een aankondiging die op de oppositiebanken rumoer de kop deed opsteken. Minister van Digitale Agenda Alexander De Croo (Open Vld) werkt aan de uitbouw van dat fonds, begin volgend jaar van start gaat met 1,5 miljoen euro.