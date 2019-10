Regeerakkoord mogelijk pas vanavond klaar: “Ik keur geen tekst goed die ik niet gelezen heb” TT

01 oktober 2019

08u32

Bron: Belga 0 De integrale tekst van het Vlaams regeerakkoord zal pas deze namiddag of vanavond beschikbaar zijn. Dat is wel erg kort op de partijcongressen van N-VA, CD&V en Open Vld waar de leden moeten beslissen over regeringsdeelname. Niet iedereen is gelukkig met die strakke timing. "Mijn houding is eenvoudig: ik keur geen tekst goed die ik niet gelezen heb", zegt Hans Maes, voorzitter van Jong VLD aan Belga.

Het blijft wachten op de integrale tekst van het Vlaamse regeerakkoord. Gisteren stelden formateur Jan Jambon en partijvoorzitters Gwendolyn Rutten (Open Vld), Bart De Wever (N-VA) en Wouter Beke (CD&V) de krachtlijnen van het akkoord voor. Maar op de volledige tekst, van naar schatting 300 bladzijden, was het wachten tot vandaag. Omdat er hier en daar nog technische correcties moesten gebeuren, kan het zijn dat de finale tekst pas deze namiddag of pas in de vooravond beschikbaar zou zijn.

Dat betekent dat de leden die vanavond naar de partijcongressen van N-VA, CD&V en Open Vld trekken, over regeringsdeelname zullen oordelen zonder dat ze de hele tekst hebben kunnen doornemen, tenzij ze nog vlug een cursus snellezen volgen. Volgens Open Vld-kopstuk Bart Tommelein moeten de partijleden "een beetje vertrouwen" hebben in de onderhandelaars en worden op zo'n congres alleen de grote lijnen uiteengezet.

Maar niet iedereen in zijn partij is zo gelukkig met die krappe timing. Zo is jongerenvoorzitter Hans Maes duidelijk: "Ik keur geen tekst goed die ik niet gelezen heb". "Ik heb inderdaad bedenkingen bij de laattijdigheid van de teksten en ik voel ook dat die bedenkingen met het uur breder worden gedragen", zegt hij aan Belga.

"Met Jong VLD hadden we een schaduwkabinet met meer dan 20 leden op poten gezet in de verwachting dat we ons op korte tijd door een lijvig document zouden moeten worstelen. Maar ook onze leden moeten vandaag (dinsdag, red.) overdag naar school, studeren of werken, wat het erg moeilijk maakt om een geïnformeerde analyse te maken voor het congres. Als de tekst er niet is voor het congres, is mijn houding eenvoudig: ik keur geen tekst goed die ik niet gelezen heb", aldus Maes.