Refugee Walk zamelt meer dan 240.000 euro in voor Vluchtelingenwerk Vlaanderen ADN

30 september 2018

19u17

Bron: Belga 0 In en rond Mechelen hebben ruim 1.000 mensen vandaag deelgenomen aan de Refugee Walk, een tocht van 40 kilometer om zich solidair te tonen met mensen op de vlucht.

Het geld dat ingezameld werd, gaat integraal naar de werking van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. De kaap van vorig jaar werd vlot gerond: toen werd 227.765 euro bij mekaar gestapt, vanavond staat de teller al op bijna 244.000 euro. Dat bedrag kan nog oplopen, want mensen kunnen de komende dagen nog altijd geld storten.

De derde editie van de Refugee Walk was een "mooie editie", aldus persverantwoordelijke Caroline Van Peteghem van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. "We hebben erg veel steun gevoeld voor onze zaak." De organisatie zorgt samen met leden- en partnerorganisaties en een pak vrijwilligers voor de ondersteuning van mensen op de vlucht. Dat gaat over het onthaal van asielzoekers, maar ook over de begeleiding van erkende vluchtelingen bij het vinden van een school, woonst of job.

Heel wat deelnemers kwamen uit Gent, maar ook Mechelen en Antwerpen waren goed vertegenwoordigd. De jongste deelnemer was 11, de oudste 74. Ook 65 vluchtelingen stapten mee, en achter de schermen staken vluchtelingen een handje toe als vrijwilliger om alles mee in goede banen te leiden. Zo bekommerden een Syrische kok en zijn team zich over de vegetarische lunch.

De Refugee Walk startte en eindigde aan de Nekkerhal. De wandeling zelf deed de mooiste plekjes aan rond Mechelen, onder meer in Bonheiden en Sint-Katelijne-Waver. Wie nog wil sponsoren, kan dat via www.refugeewalk.be.