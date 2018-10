Refugee Party organiseert 'blind dates' met vluchtelingen in Antwerpen kg

13 oktober 2018

19u12

Bron: Belga 0 De Refugee Party heeft op het Sint-Jansplein in Antwerpen vandaag 'blind dates' georganiseerd tussen vluchtelingen en voorbijgangers. Onder de slogan #votehumanity werden de deelnemers uitgenodigd om tijdens de verkiezingen zondag voor politici te stemmen die een beter vluchtelingenbeleid willen.

Vluchtelingen worden volgens de Refugee Party nog al te vaak als een probleem of een verkiezingsthema neergezet. "Vluchtelingen zijn mensen zoals jij en ik. Burgers die actief bijdragen aan onze samenleving en gelijkwaardig behandeld willen worden", zegt Rosalie Heens van de Refugee Party.



Om die boodschap kracht bij te zetten, organiseerde de partij 'blind dates' op het Sint-Jansplein. Voorbijgangers werden uitgenodigd om in gesprek te gaan met vluchtelingen. Aan de hand van een set persoonlijke vragen, leerden ze elkaar beter kennen. "In plaats van altijd maar óver vluchtelingen te praten, wilden we mensen mét vluchtelingen laten praten. De voorbijgangers die meededen, vonden het een leuke ervaring", zegt Rosalie Heens.

Verkiezingen

De deelnemers werd ook gevraagd wat ze verwachtten van de verkiezingen. De Refugee Party nodigde hen uit om zondag te stemmen voor politici die voluit voor mensenrechten en een beter vluchtelingenbeleid gaan.

De Refugee Party werd in juni 2018 door een vijftiental burgers opgericht. Als nieuwe politieke beweging bundelt de partij krachten tegen het negatieve klimaat rond vluchtelingen in onze maatschappij. Ze krijgt daarbij steun van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.