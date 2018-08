Reeks ontploffingen na zware brand in gasbedrijf



Tim Van Der Zeypen

14 augustus 2018

22u08

Bron: eigen berichtgeving 0 Brandweerzone Rivierenland is momenteel massaal ter plaatse op bedrijventerrein De Veert in Willebroek. Omstreeks 20.15 uur brak er daar brand uit in een bedrijf dat gasflessen reinigt.

De flessen die in brand vlogen, stonden op een pallet en waren naar verluidt gevuld met acetyleen. De brand ging gepaard met een hevige rookontwikkeling en twee luide knallen. “Het leek wel op bommen”, vertellen getuigen. “Tussen de knallen door waren er ook twee grote vuurballen te zien.”

Brandweerzone Rivierenland is momenteel massaal ter plaatse. Het heeft het vuur grotendeels onder controle. Momenteel worden de volle flessen op het pallet afgekoeld zodat meer ontploffingen vermeden kunnen worden. De politie van Mechelen-Willebroek is eveneens ter plaatse.

Niet verontrustend

“De rookpluim is niet verontrustend. Om geurhinder te voorkomen raden we aan om ramen en deuren gesloten houden”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. Bij brand en de ontploffing viel een gewonde. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Antwerpen. Schade aan de loodsen van het bedrijf zou er in eerste instantie niet zijn.