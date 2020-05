Reeks nieuwe versoepelingen gaat in: dit mag weer vanaf vandaag TT

25 mei 2020

06u43

Bron: Belga 6 Vandaag gaat een aantal nieuwe versoepelingen van de beperkende coronamaatregelen in. Een overzicht.

De academies voor deeltijds kunstonderwijs kunnen vanaf vandaag gefaseerd heropstarten, al wordt dat in eerste instantie beperkt tot een-op-eenonderwijs voor wie dat van cruciaal belang is en mits de regels rond hygiëne en sociale afstand.

Ouders en kandidaat-leerlingen, die geen toegang hebben tot digitale alternatieven, kunnen een bezoek brengen aan een school voor bijvoorbeeld een rondleiding. De bezoeken moeten plaatsvinden op momenten dat er geen leerlingen op school aanwezig zijn, kunnen enkel na een individuele afspraak, er mogen maximaal drie mensen aanwezig zijn en de geldende veiligheidsmaatregelen moeten gevolgd worden. Ook fysiek inschrijven kan in uitzonderlijke gevallen.

In de gevangenissen is beperkt bezoek mogelijk: een bezoek per gevangene per week, liefst dezelfde persoon, geen minderjarigen en met het bewaren van afstand.

De bezoekregelingen in psychiatrische verzorgingstehuizen en residentiële revalidatievoorzieningen breiden uit. Voortaan kunnen meerdere mensen uit dezelfde contactbubbel op bezoek komen en de bewoners kunnen de voorziening verlaten voor activiteiten of voor een dagbezoek of een overnachting. In de psychiatrische verzorgingstehuizen kunnen de bewoners opnieuw individuele verlofdagen opnemen.

Verder krijgen ze de mogelijkheid om met twee andere mensen buiten de voorziening een activiteit te doen. Ook groeps- en sportactiviteiten kunnen onder bepaalde voorwaarden opnieuw. De voorzieningen kunnen zelf bepalen of en wanneer deze bezoeken en activiteiten mogelijk zijn.

Minder- en meerderjarigen met een handicap die sinds de lockdown dag en nacht bij hun zorgaanbieder of thuis verblijven, kunnen geleidelijk aan terug tijdelijk voor een of meerdere dagen naar huis, of omgekeerd naar hun zorgaanbieder. Het gaat om een verruiming, geen terugkeer naar de gewone gang van zaken. Elke zorgaanbieder bepaalt voor zich het tempo waarop welke stap kan gezet worden.

De lokale dienstencentra kunnen hun deuren opnieuw openen voor een-op-eendienstverlening, zoals kapper, pedicure en manicure, afhaalmaaltijden en psychosociale ondersteuning. Groepsactiviteiten kunnen nog niet.

