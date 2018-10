Reeks inbraken in Oostende, dief wordt betrapt door bewoners en bestookt hen met pepperspray Bart Boterman

17 oktober 2018

17u47

Bron: Eigen berichtgeving 0 In het Westerkwartier in Oostende heeft een inbreker afgelopen nacht tot twee keer toe pepperspray gebruikt toen hij betrapt werd door bewoners.

Om 4.10 uur schrok Michel Inghelbrecht (71) uit de Verenigingstraat wakker toen zijn slaapkamerdeur open ging. “De inbreker dacht wellicht dat ik niet thuis was. Ik riep ‘godverdomme’ en kort daarna spoot hij pepperspray in de kamer. Vervolgens rende hij naar buiten”, getuigt Michel.

De inbreker was via een wandelpad achter de tuinen bij het schuifraam geraakt en forceerde dat raam met een koevoet om binnen te raken. “Ik hield mijn ogen en mond dicht om niets van de pepperspray te voelen. Die truc ken ik nog van toen ik een fruitwinkel had in de Langestraat, 39 jaar lang. Daar probeerde men mij drie keer te overvallen met pepperspray. Afgelopen nacht bleef ik dus enigszins kalm en verwittigde beneden de politie. Toen zag ik dat er 500 euro was gestolen”, aldus Michel. Hij zal naar eigen zeggen zijn huis beter beveiligen.

Nog een melding

Toen de politie bij hem was voor de vaststellingen en een andere ploeg de buurt uitkamde, kwam nog een melding van een inbraak binnen. In de Overvloedstraat was de inbreker rond 4.50 uur eveneens binnengedrongen in een huis. Een 29-jarige bewoonster werd naar eigen zeggen wakker door de geur van pepperspray en zag vervolgens een inbreker in de kamer staan. De dief vluchtte weg via de achterdeur.

Ook daar kamden agenten de buurt uit, maar de dader werd niet meer aangetroffen. In de Dokter Verhaegestraat, eveneens in het Westerkwartier, stelden bewoners vanmorgen ook een inbraakpoging vast aan hun schuifraam. Allicht gaat het om dezelfde dader. De politie onderzoekt de inbrakenreeks.