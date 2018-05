Redouane Ahrouch, kopstuk van Partij Islam, gaat in beroep tegen ontslag bij MIVB avh

15 mei 2018

15u40

Bron: Belga 0 Redouane Ahrouch, het kopstuk van de Parti Islam, gaat voor de arbeidsrechtbank zijn ontslag als buschauffeur bij de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB aanvechten. Dat bevestigt Ahrouch vandaag aan Belga.

Na zijn ontslag heeft Ahrouch eerst via een normale interne beroepsprocedure zijn ontslag proberen aanvechten. "De MIVB heeft toen geweigerd om met mij en mijn vakbondsafgevaardigden te praten, omdat ik volgens hen geen professionele en disciplinaire fout heb begaan", vertelt het kopstuk van Partij Islam. "Waarom ontslaan ze me dan na 25 jaar van trouwe dienst en na 6 jaar als gemeenteraadslid in Anderlecht?"

Ahrouch zegt dat de advocaat van de Waalse journaliste Emanuelle Praet een briefwisseling naar de MIVB zou gestuurd hebben, nadat hij tijdens een politiek debat op 24 april op RTL-TVI mevrouw Praet niet in de ogen wilde kijken. Op die manier zou haar advocaat externe druk hebben uitgewerkt op de MIVB. Een week na dat debat, op 2 mei, werd Ahrouch ontslagen. Bij de MIVB bevestigen ze dat ze een brief ontvangen hebben van Emannuelle Praet, maar benadrukken ze dat die pas aangekomen is na het ontslag van Ahrouch.

"Het ontslag wordt sowieso niet bepaald door die brief en de beslissing was al genomen", benadrukt MIVB-woordvoerster An Van Hamme. "Bovendien is de brief van Emannuelle Praet pas toegekomen na zijn ontslag."