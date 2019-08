Reddingswerkers houden zoekactie naar vermiste Belg in IJslands meer, voorlopig zonder resultaat TT

16 augustus 2019

21u23

Bron: Belga 0 Drie duikers hebben gisteren gezocht naar een Belgische toerist die enkele dagen geleden als vermist is opgegeven bij het meer Þingvallavatn in IJsland. Dat hebben IJslandse media gemeld.

De kajak en de rugzak van de Belg, een veertiger uit Oud-Heverlee, zijn vorige week zaterdag gevonden bij het meer. De man uit Leuven had de dag ervoor nog gekampeerd in Þingvellir. Zijn tent is niet teruggevonden, maar in zijn rugzak zat wel zijn identiteitskaart. Het Þingvallavatn-meer is het grootste natuurlijke in IJsland.

De duikers zochten gisteren in de zuidkant van het meer. Het erg koude water en de diepte tot 80 meter bemoeilijkten de zoekoperatie.