Reddingsstrook bij file op snelweg binnenkort verplicht: zo doe je het correct

12 juni 2020

Automobilisten worden binnenkort verplicht bij file op de autosnelweg een reddingsstrook vrij te laten. De plenaire Kamer heeft daarvoor een wetsvoorstel van Joris Vandenbroucke (sp.a) goedgekeurd. Bedoeling is dat bestuurders bij het begin van een file spontaan een brede strook vrijlaten zodat de hulpdiensten snel ter plaatse kunnen komen bij bijvoorbeeld een aanrijding. Het systeem is vooral in het buitenland al een tijd ingeburgerd.



Een reddingsstrook is een tussenruimte die ontstaat wanneer de voertuigen bij filevorming op de linkerrijstrook naar links uitwijken en de voertuigen op de rijstroken daarnaast naar rechts. Het goedgekeurde voorstel verplicht weggebruikers om bij file op autosnelwegen automatisch zo’n reddingsstrook te creëren. Het systeem bestaat al langer in het buitenland, bijvoorbeeld in Duitsland en Oostenrijk waar de ‘Rettungsgasse' een algemeen gekend begrip is.

Hoe werkt de reddingsstrook in de praktijk?

Wie op de linkerrijstrook rijdt, moet bij de vorming van de reddingsstrook zo veel mogelijk naar links uitwijken, wie op de rechterrijstrook rijdt, naar rechts of op de pechstrook. Denk aan een opensplijtende zee. Op een weg met drie rijstroken moet het verkeer op de rechterrijstrook eerst naar rechts en het verkeer op de middenrijstrook schuift op naar de rechterrijstrook. De middenrijstrook doet dan dienst als reddingsstrook.

Belangrijk bij de vorming van een reddingsstrook is dat de vrije strook onmiddellijk bij het begin van de file gevormd wordt. Als je niet meteen uitwijkt, kan je eens je in de file vaststaat namelijk vaak geen kant meer op omdat je niet meer voor- of achteruit kan.

De strook moet voldoende breed zijn, zodat ook brandweerwagens de ruimte krijgen om te passeren, en aangehouden worden tot de file oplost omdat je niet weet of er nog andere hulpdiensten zullen volgen.

Stap ook zeker niet uit je wagen om in het midden van de vrije strook te gaan staan. Mobiliteitsorganisatie VAB legt de juiste methode ook uit in bovenstaande video.

Pechstrook niet geschikt

Vandaag moeten automobilisten pas uitwijken wanneer ze een sirene horen. Bovendien zijn veel mensen niet bekend met het systeem van de reddingsstrook en gaan ze ervan uit dat hulpdiensten de pechstrook gebruiken. Maar die is er niet overal, wordt vaak onderbroken door op- en afritten en bijvoorbeeld bruggen, en er liggen soms obstakels en brokstukken op.

De voornaamste reden is bovendien dat de pechstrook bedoeld is voor wie pech heeft. Wanneer er er dan ambulances of brandweerwagens aan hoge snelheid over rijden, kan dat voor conflicten zorgen. Ook op gewone wegen is door het midden vaak de enige mogelijkheden, waardoor een eenvormig systeem het duidelijkst is.

Ook motorrijders kunnen baat hebben bij het systeem. Zij mogen wettelijk tussen de files doorrijden en krijgen op die manier sowieso meer ruimte.