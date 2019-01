Reddingshondenteam vindt oude man met gezicht in de sneeuw tijdens training in Lanaken IB

31 januari 2019

00u31

Bron: Facebook, Het Belang van Limburg 0 Het Limburgse reddingshondenteam Argos stuitte gisterenavond tijdens een bostraining op een oudere man, die gewond was en met zijn gezicht in de sneeuw lag. De man was gevallen en werd door een van de honden gevonden. “Dit had heel anders kunnen aflopen met deze temperaturen.”

Via Facebook laat het Reddingshondenteam van Argos Limburg weten “blij en opgelucht” te zijn dat ze de oudere man, die met zijn gezicht in de sneeuw gevonden werd en tekenen van dementie vertoonde, op tijd heeft gevonden. “Dit had met deze temperaturen heel anders kunnen aflopen”, klinkt het op de Facebookpagina van het Reddingsteam Argos Limburg en wordt beaamd in de commentaren. “Jullie hebben een leven gered en een familie een drama bespaard", klinkt het.

Het reddingshondenteam schakelde meteen de politie in de ambulance in. Volgens Het Belang van Limburg werd de man tegenover de ziekenhuiscampus van Sint-Barbara in Lanaken gevonden. Of hij ook op de campus verbleef, is niet bekend.