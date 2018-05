Reddingsactie zeiljacht voor de kust van Heist Klaas Danneel en SD

14 mei 2018

17u42

Bron: VTM Nieuws 0

Voor de kust van Heist is deze voormiddag een zeiljacht met drie opvarenden in de problemen geraakt. Twee mannen kwamen in het water terecht en werden opgepikt door een reddingshelikopter.

Het zeiljacht voer zich iets voor 11 uur vast op een zandbank, ongeveer een kilometer voor de kust vlak naast de oostelijke strekdam van de haven van Zeebrugge. Toen de Vrijwillige Blankenbergse reddingsdienst bij het jacht probeerde te geraken, zaten de drie opvarenden nog aan boord. Maar plots brak de kiel af, waardoor het jacht verder wegzakte en twee mannen in het water vielen.

De twee drenkelingen werden opgepikt door de Seaking, die op dat moment ook al ter plaatse was. “Ze werden naar het ziekenhuis overgebracht”, zegt Réjane Gyssens van de Maritieme Reddings- en Coördinatiecentrum aan VTM Nieuws. “Ze zijn zeker niet in levensgevaar, hoogstens licht onderkoeld.”

De derde man was nog aan boord, maar zat ook al tot zijn middel in het water. Hij werd aan boord genomen van de Sterken Dries. Het zeiljacht is zonet aangespoeld op het strand van Heist. Het is nog niet bekend waarom het afgeweken is naar de zandbank.



Klaas Danneel (VTM Nieuws)