Reddingsactie opgezet voor zeiljacht met drie opvarenden, waaronder mindervalide man, dat kapseist voor kust van Zeebrugge Jelle Houwen

14 mei 2018

12u57

Bron: Eigen berichtgeving 0 Er zijn gisterenochtend drie opvarenden, waaronder een mindervalide man, van een zeiljacht uit Nieuwpoort gered voor de Belgische kust. Voor de Oostelijke Strekdam in zee voor Zeebrugge was hun zeiljacht er in de problemen gekomen nadat het zich vast manoeuvreerde op een zandbank. De Sea King uit Koksijde kon twee van de opvarenden redden, de derde kon door de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst uit het water worden gehaald.

Het zeiljacht was ongeveer een kilometer van de kust in de problemen gekomen nadat het was vast gemanoeuvreerd op een zandbank. De Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst werd ter plaatse geroepen. Maar toen zij vlakbij het scheefliggende jacht waren brak het kiel plots af en kapseisde het jacht. Twee mannen, waaronder de mindervalide man belandden er in het water en konden zich niet vastklampen aan de romp van het jacht. Daarom werd dringend hulp ingeroepen.

“De Sea King vertrok vanuit Koksijde om de mensen die in het water zaten op te pikken”, zegt Réjane Gyssens van het MRCC. “De twee personen die in het water zaten konden snel aan boord gehesen worden van de Sea King. Zij werden daarna overgevlogen naar het ziekenhuis van Veurne voor verzorging. Ze stellen het beiden goed en raakten licht onderkoeld. De andere opvarende werd meegenomen met de Straffe Hendrik, de reddingsboot van de Blankenbergse Zeereddingsdienst.”

Terwijl de Sea King naderde bleek het zeiljacht volledig los geslagen te zijn en dreigde het te stranden. Het kapotte zeiljacht dreef even weg, maar bleef daarna op een zandbank steken in de baai van Knokke. Het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) verwittigde de brandweer van Knokke die het nodige zal doen om het jacht los te krijgen en vrijgekomen brokstukken op te ruimen.