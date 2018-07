Redders roepen op: "Stop je gsm weg op het strand"

Lore Michiels

05 juli 2018

Redders aan de kust roepen mensen met kleine kinderen op om op het strand niet met hun smartphone bezig te zijn. Even Facebook checken en je kind kan weg zijn, zeggen ze. Vorig weekend alleen al liepen aan de kust 200 kinderen verloren. Dat is meer dan in het openingsweekend van de vorige jaren.