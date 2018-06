Redders aan de kust staan vanaf vandaag paraat voor hele zomer avh

15 juni 2018

13u15

Bron: Belga 1 In Nieuwpoort is vandaag het nieuwe reddersseizoen afgetrapt. Tot en met 16 september zal minstens één reddingspost in de tien kustgemeenten bemand zijn. Er zullen ook opnieuw 750.000 "anti-verdwaalarmbandjes" verdeeld worden.

Sinds vorig jaar opent in iedere kustgemeente vanaf 15 juni minstens één reddingspost, en tot midden september. Dat is een maand langer dan twee jaar geleden. Daarmee zorgen de kustgemeenten voor meer uniformiteit voor de badgasten.

Over de volledige kustlijn van 67 kilometer zijn er 82 reddersposten die zorgen voor 34 kilometer bewaakte zwemzones. Ongeveer 1.400 redders staan in voor de veiligheid van de toeristen. Alle posten zullen bemand zijn vanaf 1 juli. "En daarmee zijn we één van de veiligste kustzones van de hele wereld", weet West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé. Verzekeraar AXA verlengt zijn partnerschap met zes jaar. Dat is een opsteker nu de provincie zich moet terugtrekken uit de intercommunale in het kader van de zesde staatshervorming.

Vorig jaar kwamen de redders 355 keer tussen en werden 886 verloren gelopen kinderen terug veilig bij de ouders gebracht. Sinds enkele jaren ontleent Studio 100 de figuurtjes Maya de Bij en Bumba om op 750.000 gratis anti-verdwaalarmbandjes te zetten, een systeem dat goed werkt. Er worden ook 75.000 afvalzakjes verdeeld, om het strand proper te houden en de toeristen te sensibiliseren.

"Strand is geen vuilbak"

Ondanks de inzet wijst ook Decaluwé de burger op zijn plichten. "Het strand is geen speeltijd, en al zeker geen vuilbak, en de zee geen zwembad", zei hij met een boutade. "We merken dat er vaak agressiviteit is onder badgasten die terechtgewezen worden. De hoofdredders hebben pv-bevoegdheid. Niet dat we dat willen, maar het is blijkbaar nodig. Ook jeugdverenigingen moeten zich aan de regels houden. We moeten de orde er opnieuw wat in krijgen".

Decaluwé verwees naar een incident vorig jaar op de strekdam van Oostende. Hij pleitte ook nog voor meer uniformiteit tussen de kustgemeenten en herhaalde ook zijn vraag om het kustseizoen als evenement te laten erkennen. "We zitten met zes miljoen dagtoeristen in het zomerseizoen. Dat vraagt heel wat politionele inbreng. We krijgen op dit moment goede steun, maar het mag zeker meer zijn, zeker als we kijken naar de inzet op andere grote evenementen".

