Redactrice Nadine Van Der Linden over de onverwachte stap van onze vorst: “Excuses aanbieden, het is een kunst”

Nadine Van Der Linden

30 juni 2020

06u04

Excuses aanbieden, het is een kunst. Woorden die goed bedoeld zijn, kunnen ontaarden in een kleffe knieval, of omgekeerd, in een koude douche. “Ja, zeg, sorry, hé.” Dat is erger dan géén excuses.