Red "onze vergeten helden" en word peter of meter van een gesneuvelde Belgische soldaat kg

30 april 2018

14u18

Bron: War Heritage Institute 6 Met het project "Onze Vergeten Helden" wil het War Heritage Institute duizenden graven van gesneuvelde soldaten uit Wereldoorlog I redden. Daarom is de organisatie nu op zoek naar vrijwilligers die 'meter en peter' willen worden en zo kunnen helpen om de graven te bewaren.

De meeste van de ruim veertigduizend Belgische soldaten die WOI niet overleefden, zijn ondergebracht in een militaire begraafplaats. Een kwart van de gesneuvelden werd echter overgebracht naar hun woonplaats en daar begraven, op vraag van hun families of de gemeente zelf. Maar nu WOI honderd jaar in het verleden ligt, dreigt voor hen het gevaar op vergetelheid, aldus Frank Bostyn, adjunct-directeur bij het War Heritage Institute. "Net na de Eerste Wereldoorlog werden er natuurlijk nog vele plechtigheden georganiseerd. Maar nu die generatie er stilaan niet meer is, wordt er niet meer omgekeken naar sommige graven."

Eén derde van de aanvankelijk 9.000 graven ging al verloren. Onder andere omdat ze werden opgeruimd door de gemeente.

Peter en meter

Daarom is het War Heritage Institute op zoek naar vrijwilligers die de herinnering aan de soldaten in leven willen houden. Als peter of meter kan je je online inschrijven om het graf van één of meerdere soldaten af en toe een bezoekje te brengen. Je kan de soldaat bijvoorbeeld in ere houden door een bloemenkrans te leggen of een klein biografisch onderzoekje te ondernemen, zo stelt de organisatie voor.

Je inschrijven als peter of meter doe je via WarDeadRegister.be. Zoek een soldaat in de zoekmachine waarvoor je je graag wilt inzetten, en post een foto of filmpje van je acties online. Vanaf dat moment ben je officieel meter of peter.

Belgische driekleur

Daarnaast maakt de organisaties herdenkingsplaatjes beschikbaar, die gemeenten gratis kunnen aanvragen om aan de graven van gesneuvelde soldaten te bevestigen. Die plaatjes moeten ervoor zorgen dat de graven nog lang behouden blijven, zegt Bostyn. "Zo moet duidelijk zijn dat het graf de laatste rustplaats vormt voor een gesneuvelde Belgische soldaat, en dat het dus een historische waarde heeft."

Er wordt gemikt om tegen 11 november alle graven uit te rusten met zo'n herdenkingsteken. Het eerste plaatje wordt deze woensdag aangebracht door koning Filip. Het wordt bevestigd aan het graf van de gebroeders Halleux, op de begraafplaats van Brussel.