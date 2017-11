Recycling Netwerk pleit ervoor consumenten lege blikjes en flesjes terug naar producenten te laten sturen IB

04u09

Bron: Belga 0 Thinkstock Afval. Milieuorganisatie Recycling Netwerk Benelux roept de consumenten op om lege blikjes en plastic flesjes uit het zwerfafval terug te sturen naar de drankenproducenten. Met de campagne #BackToSender wil zij drankenproducenten aansporen om de uitbreiding van statiegeld te steunen.

Malta en Schotland beslisten vorige maand om statiegeld in te voeren. "De drankenproducenten verkopen wereldwijd één miljoen plastic flessen per minuut, maar ze dragen geen zorg voor wat hiermee gebeurt na gebruik. Met onze actie vragen we hen om zich positief uit te spreken over de uitbreiding van statiegeld, zodat hun verpakkingen niet meer in de natuur terechtkomen", zegt Rob Buurman van Recycling Netwerk.

Gratis antwoordadres

Het idee is dat mensen die buitenshuis een lege drankverpakking vinden, deze eenvoudig kunnen terugsturen naar de producent. Dat kan per post. "In België hebben de drankenbedrijven geen gratis antwoordadressen zoals in Nederland", zegt Tom Zoete, woordvoerder van Recycling Netwerk. "Maar een flesje weegt slechts 23 gram en een blikje nog minder. Ze passen in een C5-envelop. Dat kan dus met een postzegel van 1,48 euro verstuurd worden."

Internet

Maar de campagne loopt ook voor een groot stuk via internet. Je maakt dan met je gsm een foto van de (zwervende) verpakking en zet ze op een van de social media (Twitter, Facebook, Instagram, ...) met de hashtag #BackToSender. "Zo kan je aan de drankenproducent laten weten dat zijn afval jou stoort, en dat je om een structurele oplossing vraagt", aldus Buurman.

Statiegeldsysteem

Vandaag bestaat 40 procent van het zwerfafval uit lege blikjes en plastic flesjes. De kosten voor opruiming swingen de pan uit: 103 miljoen per jaar in Vlaanderen. Die factuur komt terecht bij de gemeenten - en dus uiteindelijk de belastingbetalers.

"Alleen een statiegeldsysteem decimeert de drankverpakkingen in het zwerfvuil", vindt Recycling Netwerk. "Het is de enige methode waarvan bewezen is dat het de doelstelling van 90 procent minder plastic flessen in zwerfafval kan realiseren."