Recupel organiseert ‘begrafenis’ voor mobiele telefoons PVZ

22 september 2019

14u02

Bron: Belga 0 Recupel, de organisatie die instaat voor de inzameling en verwerking van afgedankte elektronische toestellen in ons land, heeft zondag in Brussel een inzamelactie georganiseerd voor oude mobiele telefoontoestellen. Dat gebeurde op een ludieke manier: er was een uitvaartceremonie georganiseerd onder leiding van komiek Bert Kruismans en in aanwezigheid van een gospelkoor, waar gsm-eigenaars een laatste groet konden brengen aan hun dierbare toestel. Een 80-tal mensen maakte van de gelegenheid gebruik om één of meerdere toestellen in te leveren.

"Een van de voornaamste redenen voor het niet afdanken van de gsm is de sentimentele waarde. Een smartphone staat vol met herinneringen en foto's. Vooral jongeren zien smartphones als een onmisbaar deel van hun sociaal leven en kunnen er moeilijk afscheid van nemen. Met de 'phone funeral' dook Recupel in hun leefwereld om, samen met enkele influencers, dit afscheid eenvoudiger te maken", legt de organisatie uit.

In ons land circuleren naar schatting meer dan 3,2 miljoen ongebruikte mobiele telefoons. Amper 8 procent daarvan wordt gerecycleerd. Recupel merkt op dat dit percentage te laag is. "Een gsm zit boordevol waardevolle materialen die gebruikt kunnen worden voor nieuwe gsm's of andere apparaten (..) Hoe meer toestellen we inzamelen, hoe meer grondstoffen we opnieuw kunnen gebruiken. Dit zorgt ervoor dat we steeds minder klassieke mijnbouw nodig hebben. Dat is niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor de maatschappij. Denk maar aan landen zoals Congo waar kobalt, aanwezig in de batterij van een gsm, in vaak mensonwaardige omstandigheden wordt ontgonnen", merkt Saar Bentein, woordvoerster van Recupel, op.

Waarom dan geen financiële vergoeding geven aan mensen die hun oud gsm-toestel inleveren? De woordvoerster zegt dat dan een ander systeem zou moeten worden gehanteerd -van statiegeld- dat niet aansluit bij de manier van werken van Recupel.