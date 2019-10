Recupel lanceert digitale marktplaats Smartloop voor afgedankte elektro ttr

14 oktober 2019

13u31

Bron: belga 0 Recupel heeft vandaag in Vilvoorde Smartloop gelanceerd, een digitale marktplaats waar organisaties, van bedrijven tot scholen en vzw's, hun oude of kapotte elektro per opbod kunnen verkopen aan de meest biedende erkende ophaler of verwerker. De lancering vindt plaats in marge van International E-Waste Day.

In een mededeling wijst Recupel op het feit dat wereldwijd jaarlijks slechts 20 procent wordt gerecycleerd van de circa 50 miljoen ton geproduceerde e-waste. Hoewel ons land het qua inzamelresultaat een pak beter doet, staat er nog te veel oud of kapot elektro ongebruikt zowel in huishoudens als in organisaties.

"Een gemiddelde organisatie stockeert gemiddeld 200 kilogram oud of kapot elektro", aldus Recupel, de vzw die in 2001 door producenten en invoerders van elektr(on)isch materiaal werd opgericht voor de organisatie en promotie van inzameling en recyclage van oud elektro.

Op www.smartloop.be kunnen bedrijven en andere organisaties in de brede zin van het woord afgedankte elektro overmaken aan de ophaler die er het meest voor wil geven of het tegen de laagste kost komt ophalen. Ze kunnen zelf aangeven of hun toestellen nog geschikt zijn voor het hergebruik of niet en bijvoorbeeld nog kunnen aangeboden worden via Kringwinkels.

Dat Recupel voor de verwerking enkel samenwerkt met erkende bedrijven biedt garantie dat de toestellen op een wettelijke manier worden verwerkt en waardevolle componenten en grondstoffen maximaal opnieuw worden gebruikt voor nieuwe toestellen.