Rectoren Vlaamse universiteiten betreuren dat relatie tussen politici en wetenschappers verzuurt tijdens coronacrisis

21 april 2020

13u00

De rectoren van de Vlaamse universiteiten betreuren in een open brief die in De Standaard werd gepubliceerd dat de relatie tussen politici en wetenschappers verzuurt. "Net nu moeten ze elkaar vertrouwen", klinkt het.

"De voorbije dagen was de spanning voelbaar tussen sommige politici en de wetenschappers die de beste weg door en uit deze coronacrisis zoeken. Commentatoren spreken van ruis tussen wetenschap en politiek. Sommige politici sakkeren inderdaad openlijk dat de virologen ministers zouden zijn geworden, zien hen als een blok aan het been, wijzen op de onderlinge tegenspraak of verwijten hen mediageil te zijn", aldus de ondertekenaars van de brief. Ze wijzen erop dat een politieke aanval een aanval is op de verbinding tussen wetenschap en politiek, en dat die net de motor is die ons door de coronacrisis moet leiden.

De rectoren benadrukken ook dat een nieuw virus maar stapsgewijs zijn geheimen weergeeft aan de wetenschap, en dat die wetenschap zich vormt door voortschrijdend inzicht. Dat kan leiden tot evoluerende inzichten en inconsistenties in de communicatie. Bovendien krijgen zoveel burgers voor het eerst een zicht op de interne keuken van de wetenschap.

"Ze zien en horen nu hoe de wetenschap van dag tot dag evolueert, met successen en tegenslagen, met projecties en revisies. Dat creëert misschien onrust, maar is geen reden om de adviezen niet te volgen. Want betere ankerpunten zijn er niet", klinkt het.

Transdisciplinariteit

Ook bestaat er een misverstand over de opdeling tussen politiek en wetenschap op het niveau van de disciplines. Zo denken sommigen dat virologen alleen naar het virus kijken terwijl politici zich enkel bezighouden met het garanderen van voldoende sociaal-economische stabiliteit. Zo lijkt het alsof we moeten kiezen tussen de pandemie bestrijden en de economie redden.

"Wanneer een team van wetenschappers een aanbeveling geeft om het virus in te dijken, is dat niet ingegeven vanuit één enge discipline, maar vanuit transdisciplinariteit. Die zal nog toenemen bij de uitwerking van de exitstrategie, die ook door voortschrijdend inzicht vorm zal krijgen.”

De rectoren vragen begrip voor de twijfels van de wetenschapper. "Wij hebben begrip voor de lastige klus die de politicus wacht. Want wetenschappelijke onzekerheid mag politieke duidelijkheid niet in de weg staan."

De open brief werd ondertekend door rectoren Luc De Schepper (Universiteit Hasselt), Caroline Pauwels (VUB), Luc Sels (KU Leuven), Rik Van de Walle (UGent), Herman Van Goethem (UAntwerpen), en de covoorzitters van de Jonge Academie Vincent Ginis (VUB) en Sylvia Wenmackers (KU Leuven).

