Rectoren dringen in open brief aan op "eenheid van commando" AW

23 juli 2020

09u14

Bron: Belga 0 In een open brief gepubliceerd in verschillende media pleiten vijf Vlaamse rectoren uitdrukkelijk voor "eenheid van commando" om een verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. "De crisis is niet én een beetje federaal, én een beetje regionaal, én een beetje provinciaal, én een beetje lokaal", klinkt het.

De brief is geschreven door rectoren Luc De Schepper (UHasselt), Caroline Pauwels (VUB), Luc Sels (KU Leuven), Rik Van de Walle (UGent) en Herman Van Goethem (UAntwerpen) en is gericht aan het beleid.



"Als rectoren van de Vlaamse universiteiten zien we met groeiende verbijstering hoe de 'sense of urgency' bij velen ontbreekt, onder wie een deel van onze beleidsmakers en de bevolking", klinkt het. Een groeiende minderheid van de bevolking houdt zich nog aan de basisveiligheidsvoorschriften en er wordt vaak te veel vrijheid genomen, stellen de rectoren vast.



Ze vragen aan de politici om tijdens de Nationale Veiligheidsraad spijkers met koppen te slaan en niet opnieuw te kiezen voor een besluiteloos Overlegcomité-scenario. Er is nood aan een "eenheid van commando". Zo pleiten de rectoren voor één duidelijke woordvoerder en moet het gedaan zijn met tegenspraak tussen ministers. "Beleidsniveaus kijken naar elkaar. Falende beleidsmaatregelen worden te traag geremedieerd. Ze worden aangevuld met goedbedoelde initiatieven, die evenwel het risico op gebrekkige informatiedoorstroming vergroten. En dat is letterlijk en figuurlijk dodelijk. Wat we absoluut niet nodig hebben, is een Mexicaans leger."

Nood aan kordate maatregelen

De richtlijnen moeten aangescherpt worden op korte termijn, om desastreuze gevolgen op lange termijn te vermijden, verklaart Luc Sels in ‘De Ochtend’ op Radio 1. Hij hoopt dat de Nationale Veiligheidsraad kordate maatregelen aankondigt. Zo moet volgens hem de omvang van de sociale bubbels verkleind worden, moet er een plan komen voor terugkerende toeristen en moeten burgers hun ‘whereabouts’ doorgeven. "Dat is geen inbreuk van de privacy, maar een gezondheidsmaatregel", aldus Sels.

Er moet niet alleen in de richting van het beleid gekeken worden, ook de burgers hebben een belangrijke rol te spelen. Als burgers moeten we onze collectieve verantwoordelijkheid opnemen en de basisregels strikt opvolgen, luidt het nog. "Laat ons niet spelen met het leven van onze medemensen.”