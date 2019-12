Recordeditie van het Staatsblad raakt net niet aan 120.000 bladzijden ADN

31 december 2019

15u43

Bron: Belga 0 De jaargang 2019 van het Belgisch Staatsblad is een turf geworden van maar liefst 119.518 bladzijden, een nieuw record. Dat is vandaag officieel gebleken, nadat de laatste pagina's van het jaar waren gepubliceerd.

Het was al enkele dagen duidelijk dat deze jaargang een nieuw record zou neerzetten. Uiteindelijk werden er nog ruim 2.500 bladzijden meer gepubliceerd dan in het vorige recordjaar 2017 (toen 117.002 pagina's). In 2018 werd het Staatsblad afgesloten met 108.622 bladzijden.

Een nieuw record dus, en dat in een jaar met een federale regering in lopende zaken. Dat toont dat de overheid gewoon voortwerkt, aldus Wilfried Verrezen, directeur van het Belgisch Staatsblad. Eerder had Wolters Kluwer al berekend dat de federale overheid het afgelopen jaar goed was voor de helft van de gepubliceerde wetteksten.



Echte uitschieters waren er volgens Verrezen niet. De omvangrijkste publicatie was die van 11 juni, waarbij twee teksten van de Waalse overheid goed waren voor ruim 4.300 bladzijden. En de organisatie van de verkiezingen leverde samengeteld circa 2.000 bladzijden aan teksten op.

Daarnaast werden er opnieuw veel Duitse vertalingen gepubliceerd, en het was een jaar met veel collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's), aldus de Staatsblad-directeur. Voeg daar nog vele "kleine" publicaties aan toe, zoals lijsten van adreswijzigingen na de gemeentefusies, en je hebt het recept voor een recordjaargang.

Verrezen voegt nog toe dat de recorddikte niet noodzakelijk betekent dat de administratieve lasten ook zijn toegenomen. Belangrijke publicaties nemen overigens niet altijd veel plaats in. Het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen bijvoorbeeld nam minder dan 300 pagina's in beslag.