Recordcijfers voor HLN/Het Laatste Nieuws 09u40 0 rv De nieuwste CIM-cijfers liegen er niet om. Meer dan twee miljoen mensen - waaronder jij - lezen dag in dag uit Het Laatste Nieuws. Online op HLN.be, via onze app of in deze papieren krant. Dat is bijna één op drie Vlamingen.

Daar zijn we niet alleen trots op, we zijn jullie daarvoor vooral ontzettend dankbaar.



Het Laatste Nieuws is naast de meest gelezen krant ook de belangrijkste barometer van wat er leeft in Vlaanderen en de wereld. Want daar is het ons natuurlijk allemaal om te doen. De klok rond nieuws maken. Voor jullie. Maar ook door jullie.



Alles helder maken in het hoofd, mensen raken in het hart. Dat proberen we elke dag opnieuw. En de duizenden reacties die we van jullie ontvangen, bewijzen dat we daar vaak in slagen.



Merci daarvoor. Dank aan ieder van jullie. Alle twee miljoen.