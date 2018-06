Recordbedrag aan huurpremies uitbetaald, maar gemiddeld bedrag daalt sam

29 juni 2018

08u12

Bron: belga 0 In 2017 zijn voor een recordbedrag van 17,4 miljoen euro huurpremies uitbetaald in Vlaanderen. Dat is 2 miljoen euro meer dan in 2015 en ruim een verdubbeling tegenover 2014 (8,3 miljoen euro). Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Valerie Taeldeman heeft opgevraagd bij Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA).

Gezinnen met een heel laag inkomen die al vier jaar of langer wachten op een sociale woning en in een private huurwoning wonen, kunnen in aanmerking komen voor de Vlaamse huurpremie. Het bedrag van de premie is afhankelijk van de huurprijs van de huidige woning en de gezinssamenstelling. De premie wordt automatisch toegekend aan wie er recht op heeft.

Het gemiddeld premiebedrag daalt wel voor het eerst licht in jaren, naar 164 euro per maand. De voorbije jaren steeg het stelselmatig van 139 euro in 2013 naar 191 euro in 2016. Het aantal gezinnen dat recht heeft op een huurpremie, is de voorbije jaren wel stelselmatig gestegen. Ook in 2016 kwamen opnieuw 1.325 gezinnen bij. In totaal hebben vorig jaar 12.711 gezinnen een huurpremie uitbetaald gekregen. Ook dat is een record.

Reden

Dat die cijfers jaarlijks stijgen, ligt aan de hogere in- dan uitstroom. De uitstroom ligt ieder jaar lager dan het aantal nieuwe gezinnen dat in aanmerking komt voor de premie, bijvoorbeeld door de toewijzing van een sociale woning of de schrapping van een gezin omdat het niet meer voldoet aan de voorwaarden.

Op die manier stijgt natuurlijk ook het jaarlijks uitgekeerde budget voor de premie. In 2013 ging het nog om 6 miljoen euro. Dat bedrag steeg de voorbije jaren naar 8,3 miljoen euro in 2014, 12,9 miljoen euro in 2015 en 15,4 miljoen euro in 2016. Vorig jaar steeg de teller dus verder naar 17,4 miljoen euro.

Antwerpen

Veruit de grootste hap uit het budget gaat naar premies in Antwerpen, meer bepaald 7,8 miljoen euro. "Het aantal rechthebbenden ligt hier in verhouding tot het bevolkingscijfer hoger dan in de andere provincies", aldus het kabinet-Homans.