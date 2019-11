Recordaantal Vlamingen lijdt aan werkstress RL

30 november 2019

04u35

Werken viel de Vlaming nooit zo zwaar. Dat blijkt uit de driejaarlijkse werkbaarheidsmonitor van de SERV, het overlegorgaan van de Vlaamse werkgeversorganisaties en vakbonden, zo schrijft De Tijd zaterdag.

De SERV onderzoekt sinds 2004 'werkbaar werk'. Hij peilt daarbij naar werkstress, motivatie, leermogelijkheden en de balans tussen werk en privé. Nooit eerder waren de resultaten zo slecht: minder dan de helft heeft een job die naar eigen zeggen 'werkbaar' is.

Vooral de werkstress piekt. 840.000 werknemers hebben psychische vermoeidheidsproblemen. Het gaat om 36,8 procent van de Vlaamse werknemers. Een op de zeven of 310.000 werknemers zitten in een 'acute en problematische' situatie. Ze zitten tegen een burn-out aan.

Ook de overige indicatoren gaan in het rood. Het aantal Vlamingen met motivatieproblemen steeg aanzienlijk, naar bijna een half miljoen. Bijna 300.000 werknemers krijgen werk en privé niet gecombineerd.

De oorzaken

De SERV verklaart de resultaten in de eerste plaats door de krapte op de arbeidsmarkt. Vacatures raken almaar moeilijker ingevuld, wat leidt tot toenemende werkdruk. Meer aanwervingen betekent meer werk, om nieuwe collega's in te werken en niet-ingevulde functies op te vangen. Daarnaast wegen voortdurende reorganisaties door.

De sectoren waar werknemers het zwaarst kreunen onder hun job, zijn het onderwijs en de zorgsector. Niet toevallig sectoren waar de afgelopen jaren flink is bespaard en gereorganiseerd. In de voedingssector is het aandeel werknemers met werkstress met bijna 10 procentpunten gestegen.

