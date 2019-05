Recordaantal Vlamingen bereikt met verkiezingsnieuws Redactie

27 mei 2019

13u59 0 Bijna 3 miljoen Vlamingen hebben naar de verkiezingsuitzending van VTM NIEUWS op tv en via HLN.be gekeken. HLN.be noteerde dan weer 2.291.000 unieke bezoekers, 8 procent meer dan bij vorige verkiezingen.

Bijna 1,8 miljoen mensen stemden op tv af voor ‘De Stem Van Vlaanderen’, de grote live operatie van VTM NIEUWS die zondag om 8 uur begon en duurde tot 23.10 uur. Gemiddeld keken ze 1 uur en 23 minuten. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 was de gemiddelde duur 1 uur en 11 minuten. Het bereik bleef gedurende de dag constant. “We zijn heel blij met deze resultaten. Via het regionale netwerk van News City zijn we er ook in geslaagd als eerste relevante uitslagen te brengen”, stellen An Goovaerts en Nicholas Lataire, hoofdredacteurs van VTM NIEUWS.

Online keken 1,1 miljoen mensen naar de livestream van VTM NIEUWS via HLN.be. Via sociale media zoals Facebook en Instagram keken nog eens 1,7 miljoen mensen naar reportages van VTM NIEUWS.

Via HLN.be zocht een recordaantal mensen online verkiezingsnieuws. De site registreerde 2,291 miljoen bezoekers, 8 procent meer ten opzichte van de gemeenteraadsverkiezingen. Gebruikers bleven gemiddeld 17 minuten online, twee minuten langer dan in 2018. Ook het aantal videoviews, liefst 4 miljoen, kende een record, aldus de mediagroep.

De vernieuwde HLN-app kende een stijging van 14 procent ten opzichte van 2018 en piekte met 545.000 gebruikers. Mensen gebruikten de app gemiddeld 35 minuten om het verkiezingsnieuws te volgen.